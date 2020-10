Disordini a Roma nella notte. Scontri tra la Polizia e gruppi di estrema destra. Cassonetti incendiati e lancio di petarti. Diversi i fermati (Di domenica 25 ottobre 2020) Disordini a Roma nella notte. gruppi di estrema destra hanno protestato contro le misure di contenimento dell’epidemia manifestando in Piazza del Popolo. Alla mezzanotte, cioè allo scattare del coprifuoco, la Polizia ha intimato ai manifestanti di lasciare la piazza ma subito dopo è iniziato il lancio di petardi contro gli agenti. C’è stata una carica di alleggerimento e i manifestanti si sono dispersi verso piazzale Flaminio. Sono stati incendiati anche alcuni Cassonetti e danneggiate diverse auto in sosta. Secondo quanto si è appreso ci sarebbe Diversi fermati. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 ottobre 2020)dihanno protestato contro le misure di contenimento dell’epidemia manifestando in Piazza del Popolo. Alla mezza, cioè allo scattare del coprifuoco, laha intimato ai manifestanti di lasciare la piazza ma subito dopo è iniziato ildi petardi contro gli agenti. C’è stata una carica di alleggerimento e i manifestanti si sono dispersi verso piazzale Flaminio. Sono statianche alcunie danneggiate diverse auto in sosta. Secondo quanto si è appreso ci sarebbe. L'articolo LA NOTIZIA.

Agenzia_Ansa : #Covid, petardi contro la polizia e cassonetti incendiati in centro a #Roma - RaiNews : Dopo Napoli disordini e scontri anche a Roma, durante la manifestazione di protesta organizzata dall'estrema destra… - MediasetTgcom24 : Roma, protesta contro le misure anti-Covid: disordini, cassonetti in fiamme e diversi fermi #Coronavirusitalia… - kattolikamente : Roma, proteste in centro contro il #lockdownitalia. Flash mob dei commercianti anche in piazza Madonna dei Monti… - Winston10771675 : RT @drugo56873141: A Roma c'era sicuramente la banda della magliana dietro ai disordini ?? -