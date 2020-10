DIRETTA Parma Spezia – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 25 ottobre 2020) Scenderanno in campo alle 15.00 di oggi domenica 25 ottobre, Parma e Spezia che avranno sicuramente gran voglia di rivalsa dopo un avvio di campionato non facilissimo seppure per motivi diversi. Le scelte degli allenatori Diversi problemi di formazione per LIVErani, che si trova la difesa deciamata dal Covid: Valenti e Bruno Alves saranno sostituiti da Gagliolo e Balogh, con Pezzella e Iacoponi terzini. Per il resto formazione tipo con Hernani, Brugman e Kurtic in mediana e Kucka sulla trequarti, ad assistere Gervinho e Karamoh. Italiano schiererà Sala e Bastoni come terzini bassi, a centrocampo spazio a Deiola, Nzola dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Galabinov. Formazioni ufficiali Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Giu. ... Leggi su giornal (Di domenica 25 ottobre 2020) Scenderanno in campo alle 15.00 di oggi domenica 25 ottobre,che avranno sicuramente gran voglia di rivalsa dopo un avvio di campionato non facilissimo seppure per motivi diversi. Le scelte degli allenatori Diversi problemi di formazione perrani, che si trova la difesa deciamata dal Covid: Valenti e Bruno Alves saranno sostituiti da Gagliolo e Balogh, con Pezzella e Iacoponi terzini. Per il resto formazione tipo con Hernani, Brugman e Kurtic in mediana e Kucka sulla trequarti, ad assistere Gervinho e Karamoh. Italiano schiererà Sala e Bastoni come terzini bassi, a centrocampo spazio a Deiola, Nzola dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Galabinov.(4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Giu. ...

