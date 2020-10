DIRETTA Juventus Verona – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 25 ottobre 2020) Juventus Verona chiude il programma domenicale della 5° giornata di Serie A. La sfida che inizierà alle 20.45 metterà contro la Juventus di Pirlo che è reduce dalla vittoria in campo europeo in Champions League. Formazioni ufficiali Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Dybala, Morata. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Favilli. DIRETTA Juventus Verona – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE Giornal.it. Leggi su giornal (Di domenica 25 ottobre 2020)chiude il programma domenicale della 5° giornata di Serie A. La sfida che inizierà alle 20.45 metterà contro ladi Pirlo che è reduce dalla vittoria in campo europeo in Champions League.(3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Dybala, Morata.(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Favilli.Giornal.it.

