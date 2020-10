DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: show di Filippo Ganna, Hindley e Geoghegan Hart per la maglia rosa (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 TURBO Ganna! 17’16”, rifila 32″ a Campenaerts in 15,7 km! Impressionante! E ora aspettiamo Rohan Dennis! 15.08 ULTIMO CHILOMETRO! Ganna potrebbe rifilare un distacco abissale a Campenaerts, che non è proprio l’ultimo arrivato… 15.06 E’ impressionante la capacità del piemontese di andare in progressione. 15.05 Ganna sta volando, è già a 2,5 km dall’arrivo. In questa fase sta viaggiando a 66 km/h…. 15.04 BOLIDE Ganna! Rifila 20″ a Haga e 21″ a Campenaerts al primo intermedio! E’ un siluro arcobaleno, il degno campione del mondo della cronometro. Oggi solo Rohan Dennis potrà impensierirlo. 15.03 Lo sloveno Tratnik è quarto al primo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09 TURBO! 17’16”, rifila 32″ a Campenaerts in 15,7 km! Impressionante! E ora aspettiamo Rohan Dennis! 15.08 ULTIMO CHILOMETRO!potrebbe rifilare un distacco abissale a Campenaerts, che non è proprio l’ultimo arrivato… 15.06 E’ impressionante la capacità del piemontese di andare in progressione. 15.05sta volando, è già a 2,5 km dall’arrivo. In questa fase sta viaggiando a 66 km/h…. 15.04 BOLIDE! Rifila 20″ a Haga e 21″ a Campenaerts al primo intermedio! E’ un siluro arcobaleno, il degno campione del mondo della cronometro. Oggi solo Rohan Dennis potrà impensierirlo. 15.03 Lo sloveno Tratnik è quarto al primo ...

