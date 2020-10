DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: in gara Nibali, Ganna sicuro del trionfo. A breve la sfida per la maglia rosa (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Al primo intermedio Konrad fa meglio di 3″ rispetto a Masnada e perde 12″ da Pozzovivo. 16.03 Partito Pello Bilbao, campione nazionale spagnolo a cronometro. Non sarà facile difendere 23″ su Almeida. 16.02 Masnada fa 14″ meglio di Pernsteiner al primo intermedio, dunque la nona posizione è in cassaforte. 16.01 Buona cronometro per Pozzovivo, è 16° all’arrivo a 1’10” da Ganna. Al lucano è mancato qualcosa sulle grandi salite. 16.00 In gara Joao Almeida. Il portoghese va a caccia della quarta posizione: deve recuperare 23″ a Pello Bilbao, può sicuramente farcela. 15.58 Pozzovivo guadagna 28″ su Pernsteiner al primo intermedio. Il lucano aveva però un gap di 1’32” ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03 Al primo intermedio Konrad fa meglio di 3″ rispetto a Masnada e perde 12″ da Pozzovivo. 16.03 Partito Pello Bilbao, campione nazionale spagnolo a cronometro. Non sarà facile difendere 23″ su Almeida. 16.02 Masnada fa 14″ meglio di Pernsteiner al primo intermedio, dunque la nona posizione è in cassaforte. 16.01 Buona cronometro per Pozzovivo, è 16° all’arrivo a 1’10” da. Al lucano è mancato qualcosa sulle grandi salite. 16.00 InJoao Almeida. Il portoghese va a caccia della quarta posizione: deve recuperare 23″ a Pello Bilbao, può sicuramente farcela. 15.58 Pozzovivo guadagna 28″ su Pernsteiner al primo intermedio. Il lucano aveva però un gap di 1’32” ...

