DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: inizia la crono finale. Hindley e Geoghegan Hart si giocano la Corsa Rosa (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Parte Jonathan Dibben. inizia ufficialmente la crono. 13.35 La cronometro inizierà tra cinque minuti. 13.25 Vincenzo Nibali partirà alle 15.54. 13.15 Filippo Ganna scenderà dalla pedana alle 14.52. 13.05 Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley, i corridori che si giocheranno il Giro, partiranno rispettivamente alle 16.09 e alle 16.12. 12.55 Il primo a partire sarà Jonathan Dibben alle ore 13.40. 12.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della cronometro conclusiva del Giro d’Italia 2020. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Parte Jonathan Dibben.ufficialmente la. 13.35 Lametro inizierà tra cinque minuti. 13.25 Vincenzo Nibali partirà alle 15.54. 13.15 Filippo Ganna scenderà dalla pedana alle 14.52. 13.05 Taoe Jai, i corridori che si giocheranno il, partiranno rispettivamente alle 16.09 e alle 16.12. 12.55 Il primo a partire sarà Jonathan Dibben alle ore 13.40. 12.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostradellametro conclusiva deld’Italia. CLICCA QUI PER LA...

