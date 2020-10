DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Ganna cerca il quarto successo, Hindley e Geoghegan Hart si giocano la Corsa Rosa (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della cronometro conclusiva del Giro d’Italia 2020. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA La presentazione della tappa odierna – La cronaca della ventesima tappa – Le pagelle della ventesima tappa – La ‘Fagianata’ di Riccardo Magrini – La classifica attuale – La startlist della cronometro LA tappa DI oggi CERNUSCO SUL NAVIGLIO-MILANO: FAVORITI, PERCORSO, ALTIMETRIA L’EDITORIALE DEL DIRETTORE FEDERICO MILITELLO LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI IL ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostradella cronometro conclusiva deld’Italia. CLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA La presentazione dellaodierna – La cronaca della ventesima– Le pagelle della ventesima– La ‘Fagianata’ di Riccardo Magrini – La classifica attuale – La startlist della cronometro LADICERNUSCO SUL NAVIGLIO-MILANO: FAVORITI, PERCORSO, ALTIMETRIA L’EDITORIALE DEL DIRETTORE FEDERICO MILITELLO LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI IL ...

