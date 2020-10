DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Filippo Ganna scende dalla pedana (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Partito Ganna! 14.49 Mancano pochi minuti alla partenza di Filippo Ganna. 14.45 Terzo tempo provvisorio per Cerny. 14.42 Nel frattempo conclude la prova e il suo primo Giro d’Italia Peter Sagan. 14.38 Parte Matteo Sobrero, dopo Ganna il miglior cronoman italiano presente in questo Giro. 14.35 Nuovo miglior tempo per Campenaerts. 9″ meglio di Scotson. 14.30 Kamil Gradek fa il secondo miglior tempo provvisorio, mentre Campenaerts registra il primo tempo all’intermedio. 14.28 La top-5 provvisoria 1SCOTSON17.57,67 2BODNAR18.20,24 3DOWSETT18.22,87 4BRÄNDLE18.27,25 5DÉMARE18.54,48 14.26 Attenzione anche Josef Cerny, appena partito, che è un ottimo cronoman. 14.23 Tra ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 Partito! 14.49 Mancano pochi minuti alla partenza di. 14.45 Terzo tempo provvisorio per Cerny. 14.42 Nel frattempo conclude la prova e il suo primod’Italia Peter Sagan. 14.38 Parte Matteo Sobrero, dopoil miglior cronoman italiano presente in questo. 14.35 Nuovo miglior tempo per Campenaerts. 9″ meglio di Scotson. 14.30 Kamil Gradek fa il secondo miglior tempo provvisorio, mentre Campenaerts registra il primo tempo all’intermedio. 14.28 La top-5 provvisoria 1SCOTSON17.57,67 2BODNAR18.20,24 3DOWSETT18.22,87 4BRÄNDLE18.27,25 5DÉMARE18.54,48 14.26 Attenzione anche Josef Cerny, appena partito, che è un ottimo cronoman. 14.23 Tra ...

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro LIVE - Giro d'Italia, crono decisiva: il belga Campenaerts in testa. Alle 14.52 scatta Ganna La Gazzetta dello Sport Ciclismo: Il 5G di TIM protagonista al Giro d’Italia a Milano

Questa domenica ai visitatori dello stand Tim in Piazza Castello sarà possibile vivere la tappa finale a 360 gradi grazie ai servizi innovativi abilitati dalla nuova tecnologia. Le riprese dei ciclist ...

Giro d’Italia, 21 ^ tappa (Cernusco sul Naviglio-Milano): al via la cronometro decisiva | il diretto

L'ultima sfida per la vittoria tra Geoghegan Hart e Hindley: 15,7 km pianeggianti. L'inglese e l'australiano giocano per la maglia rosa, Ganna la favorita ...

Questa domenica ai visitatori dello stand Tim in Piazza Castello sarà possibile vivere la tappa finale a 360 gradi grazie ai servizi innovativi abilitati dalla nuova tecnologia. Le riprese dei ciclist ...