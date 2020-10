DIRETTA Fiorentina Udinese – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 25 ottobre 2020) Sfida delle 18.00, valida per la 5° giornata di Serie A 2020/21, quella tra Fiorentina e Udinese, che si prospetta una partita molto delicata. Le scelte degli allenatori Fiorentina (3-4-1-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Bonaventura; Callejon, Kouamé. Squalificati: nessuno Indisponibili: Borja Valero Ballottaggi: Kouamé 60%-Vlahovic 40%, Callejon 55%-Ribery 45% Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Squalificati: nessuno Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Musso, Prodl, Nuytinck Ballottaggi: Becao 60%-Bonifazi 40%, Molina 60%-Ter Avest 40%, Okaka 60%-Pussetto 40%, Arslan 55%-Walace 45% DIRETTA Fiorentina ... Leggi su giornal (Di domenica 25 ottobre 2020) Sfida delle 18.00, valida per la 5° giornata di Serie A 2020/21, quella tra, che si prospetta una partita molto delicata. Le scelte degli allenatori(3-4-1-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Bonaventura; Callejon, Kouamé. Squalificati: nessuno Indisponibili: Borja Valero Ballottaggi: Kouamé 60%-Vlahovic 40%, Callejon 55%-Ribery 45%(3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Squalificati: nessuno Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Musso, Prodl, Nuytinck Ballottaggi: Becao 60%-Bonifazi 40%, Molina 60%-Ter Avest 40%, Okaka 60%-Pussetto 40%, Arslan 55%-Walace 45%...

