Diretta Cosenza-Lecce alle 15, probabili formazioni. Dove vederla in tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Cosenza - Oggi alle 15, Cosenza e Lecce scendono in campo al "San Vito-Marulla" per la quinta giornata di campionato. I padroni di casa di Occhiuzzi cercano la prima vittoria in campionato, dopo aver ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020)- Oggi15,scendono in campo al "San Vito-Marulla" per la quinta giornata di campionato. I padroni di casa di Occhiuzzi cercano la prima vittoria in campionato, dopo aver ...

