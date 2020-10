DIRETTA CONTE per NUOVO DPCM – EDIZIONE STRAORDINARIA TG1 – LIVE VIDEO TV Rai 1 (Di domenica 25 ottobre 2020) DIRETTA CONTE – Il NUOVO DPCM è stato emanato e per questo motivo il presidente del Consiglio Giuseppe CONTE sarà in DIRETTA nazionale per una EDIZIONE STRAORDINARIA durante la quale saranno comunicate appunto le nuove disposizioni in merito all’emergenza coronavirus in Italia. Secondo quanto si apprende saranno chiuse diverse attività e le novità più importanti riguardano i ristoranti che chiuderanno alle ore 18 per il consumo ai tavoli. Saranno ancora comunque previste le consegne a domicilio e gli ordini da asporto. DIRETTA CONTE – 25 OTTOBRE 2020 – LIVE STREAMING Qui sotto potrete trovare ... Leggi su giornal (Di domenica 25 ottobre 2020)– Ilè stato emanato e per questo motivo il presidente del Consiglio Giuseppesarà innazionale per unadurante la quale saranno comunicate appunto le nuove disposizioni in merito all’emergenza coronavirus in Italia. Secondo quanto si apprende saranno chiuse diverse attività e le novità più importanti riguardano i ristoranti che chiuderanno alle ore 18 per il consumo ai tavoli. Saranno ancora comunque previste le consegne a domicilio e gli ordini da asporto.– 25 OTTOBRE 2020 –STREAMING Qui sotto potrete trovare ...

