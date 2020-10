DIRETTA Benevento Napoli – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 25 ottobre 2020) Aria di derby per l’incontro tra Benevento e Napoli, che avrà inizio alle ore 15.00 domenica 25 ottobre, valido per la 5° giornata di campionato. Le scelte degli allenatori Benevento che mette in campo una formazione offensiva: Lapadula aiutato da Caprari e Roberto Insigne, linea difensiva composta dall’ex Maggio, Glik, Caldirola e Letizia, Ionita e Dabo a “far legna” e Schiattarella in regia. Riconfermato Meret in porta, e il resto della squadra che ha travolto l’Atalanta in campionato, ossia Fabian-Bakayoko in mediana e attacco folto, composto da Mertens, Osimhen, con Insigne e Lozano sugli esterni alti. Formazioni ufficiali Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. ... Leggi su giornal (Di domenica 25 ottobre 2020) Aria di derby per l’incontro tra, che avrà inizio alle ore 15.00 domenica 25 ottobre, valido per la 5° giornata di campionato. Le scelte degli allenatoriche mette in campo una formazione offensiva: Lapadula aiutato da Caprari e Roberto Insigne, linea difensiva composta dall’ex Maggio, Glik, Caldirola e Letizia, Ionita e Dabo a “far legna” e Schiattarella in regia. Riconfermato Meret in porta, e il resto della squadra che ha travolto l’Atalanta in campionato, ossia Fabian-Bakayoko in mediana e attacco folto, composto da Mertens, Osimhen, con Insigne e Lozano sugli esterni alti.(4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. ...

