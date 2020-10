Di Maio: “Misure drastiche ora per salvare il Natale, Azzolina ha lavorato bene” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Siamo pronti a fronteggiare la seconda ondata, ma dobbiamo agire con coraggio e decisione il prima possibile. Servono misure drastiche ora in modo da salvare il Natale. Ho fiducia nel Governo” queste le parole del Ministro degli esteri Luigi di Maio in un’intervista concessa a “Avvenire“. “Episodi di Napoli? Un’ignobile vigliaccheria senza alcuna giustificazione. Eventuali nuove proteste saranno fermate in maniera molta decisa. Finita la guerra al Covid-19 dovremo fare i conti con situazioni economiche complicate – ha proseguito Di Maio – Sono soddisfatto del lavoro di Azzolina. Purtroppo la volontà di costruire viene sempre sopraffatta dalle numerose polemiche. Sogno un tavolo con le opposizioni. Gli italiani non vogliono ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) “Siamo pronti a fronteggiare la seconda ondata, ma dobbiamo agire con coraggio e decisione il prima possibile. Servono misureora in modo dail. Ho fiducia nel Governo” queste le parole del Ministro degli esteri Luigi diin un’intervista concessa a “Avvenire“. “Episodi di Napoli? Un’ignobile vigliaccheria senza alcuna giustificazione. Eventuali nuove proteste saranno fermate in maniera molta decisa. Finita la guerra al Covid-19 dovremo fare i conti con situazioni economiche complicate – ha proseguito Di– Sono soddisfatto del lavoro di. Purtroppo la volontà di costruire viene sempre sopraffatta dalle numerose polemiche. Sogno un tavolo con le opposizioni. Gli italiani non vogliono ...

