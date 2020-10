Di Maio: “Il calcio è una grande industria, ma non è la priorità. Valuteremo se chiudere il campionato” (Di domenica 25 ottobre 2020) In un’intervista rilasciato a “Avvenire“, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è espresso in merito al futuro del calcio dopo quanto sta accadendo in Italia per via della pandemia da Covid-19. “Il calcio va avanti? Il calcio è una grande industria, ma in questa fase sono altre le priorità. chiudere il campionato? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico” ha tuonato il ministro. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) In un’intervista rilasciato a “Avvenire“, il ministro degli Esteri Luigi Disi è espresso in merito al futuro deldopo quanto sta accadendo in Italia per via della pandemia da Covid-19. “Ilva avanti? Ilè una, ma in questa fase sono altre le priorità.il campionato? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico” ha tuonato il ministro.

