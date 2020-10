Dest: “Real? E’ brutto perdere. Adesso pensiamo alla Juve” (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid, il difensore del Barcellona Sergiño Dest ha commentato nel post gara il risultato finale: “Con il Real è stata una partita molto difficile, abbiamo avuto occasioni così come anche loro. Sono infastidito dalla sconfitta. Il Clásico è una grande partita da giocare, ma è molto brutto perderla. Il rigore? Non ho visto se ci fosse. Adesso pensiamo solo alla partita contro la Juve e dobbiamo dare il 100%, e recuperare lo spirito di squadra”. Foto: sito Barça L'articolo Dest: “Real? E’ brutto perdere. Adesso pensiamo alla Juve” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid, il difensore del Barcellona Sergiñoha commentato nel post gara il risultato finale: “Con il Real è stata una partita molto difficile, abbiamo avuto occasioni così come anche loro. Sono infastidito dsconfitta. Il Clásico è una grande partita da giocare, ma è moltoperderla. Il rigore? Non ho visto se ci fosse.solopartita contro la Juve e dobbiamo dare il 100%, e recuperare lo spirito di squadra”. Foto: sito Barça L'articolo: “Real? E’Juve” proviene da Alfredo Pedullà.

