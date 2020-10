Decreto legge ristori: i rimborsi a fondo perduto per chi chiuderà dopo il Dpcm 25 ottobre (Di domenica 25 ottobre 2020) Il governo varerà con un Decreto legge previsto per questa settimana una serie di contributi e aiuti a fondo perduto per chi sarà penalizzato dal Dpcm 25 ottobre 2020 , la cui bozza prevede chiusure ... Leggi su today (Di domenica 25 ottobre 2020) Il governo varerà con unprevisto per questa settimana una serie di contributi e aiuti aper chi sarà penalizzato dal252020 , la cui bozza prevede chiusure ...

"Con le nuove restrizioni necessarie per limitare i contagi le associazioni sportive dilettantistiche rischiano di scomparire se non verranno adeguatamente ristorate delle perdite economiche subite": ...

Contributi a fondo perduto per per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, palestre, piscine, centri benessere, centri commerciali, teatri, cinema, sale giochi. Previsto anche il rinvio della se ...

