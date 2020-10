De Luca da Fazio: “La gente deve avere salva la vita ma anche il pane a tavola” (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ intervenuto nuovamente da Fabio Fazio il Presidente De Luca che ha commentato i fatti di venerdì scorso: “C’è un malessere che va compreso e che merita risposte rapide, i protagonisti che abbiamo visto c’entrano ben poco con il malessere sociale. I protagonisti sono pezzi di camorra, di fascisti, di antagonismo e di qualcos’altro. La … L'articolo De Luca da Fazio: “La gente deve avere salva la vita ma anche il pane a tavola” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ intervenuto nuovamente da Fabioil Presidente Deche ha commentato i fatti di venerdì scorso: “C’è un malessere che va compreso e che merita risposte rapide, i protagonisti che abbiamo visto c’entrano ben poco con il malessere sociale. I protagonisti sono pezzi di camorra, di fascisti, di antagonismo e di qualcos’altro. La … L'articolo Deda: “Lalamaila tavola” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

