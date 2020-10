DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni sabato 31 ottobre | Fabbri scopre l’inganno di Sanem

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 25 ottobre 2020) Appuntamento deldi– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti assoluti. Nelle ultime settimane il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere quest’ultimi in Italia, precisamente a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin I due attori si sono confessato non solo sulla loro vita professionale ma anche privata. Cosa accadràprossimo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati che giungono direttamente dalla Turchia. Enzol’inganno diLedi– Le Ali del ...