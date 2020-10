Dalla mezzanotte di oggi nuove restrizioni. Stretta su ristoranti e bar. Sospese le attività di palestre, cinema e teatri. Conte: “Vogliamo tenere sotto controllo la curva” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte tra sabato e domenica il nuovo Dpcm Contenente le ulteriori restrizioni con valenza da domani sino al 24 novembre. Nell’articolo 1 (“Misure urgenti di Contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”) viene confermata la didattica a distanza per il 75% nelle scuole superiori modulando gli orari di ingresso (comunque non prima delle 9.00) e uscita degli alunni “anche attraverso l’utilizzo di turni pomeridiani”. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, confermata la chiusura dopo le 18 con il consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone purché siano conviventi. Decade tuttavia la chiusura nei festivi, giorni equiparati a tutti gli altri della settimana con orario lavorativo dalle 5 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppeha firmato nella notte tra sabato e domenica il nuovo Dpcmnente le ulterioricon valenza da domani sino al 24 novembre. Nell’articolo 1 (“Misure urgenti dinimento del contagio sull’intero territorio nazionale”) viene confermata la didattica a distanza per il 75% nelle scuole superiori modulando gli orari di ingresso (comunque non prima delle 9.00) e uscita degli alunni “anche attraverso l’utilizzo di turni pomeridiani”. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, confermata la chiusura dopo le 18 con il consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone purché siano conviventi. Decade tuttavia la chiusura nei festivi, giorni equiparati a tutti gli altri della settimana con orario lavorativo dalle 5 ...

