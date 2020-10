Dai cinema ai ristoranti, monta il malcontento per il nuovo Dpcm: «Le ricadute saranno drammatiche» (Di domenica 25 ottobre 2020) Chiusure e ristori. Il nuovo Dpcm, firmato dal premier Giuseppe Conte, impone chiusure dalle 18 in tutta Italia su bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie. Ma anche teatri, cinema, palestre, piscine, alberghi, sale giochi. Un altro colpo del Coronavirus ai piccoli imprenditori, che vedranno ridotti considerevolmente i loro fatturati. Ma accanto alle limitazioni, il testo cita anche dei «ristori» in arrivo: nuovi sussidi economici e indennizzi che, secondo le anticipazioni, dovrebbero manifestarsi in uno stanziamento di circa 2 miliardi. Il nuovo decreto legge è in revisione in queste ore ed è atteso domani. A lavorarci sono stati il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, la viceministra Laura Castelli e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) Chiusure e ristori. Il, firmato dal premier Giuseppe Conte, impone chiusure dalle 18 in tutta Italia su bar,, pizzerie, gelaterie e pasticcerie. Ma anche teatri,, palestre, piscine, alberghi, sale giochi. Un altro colpo del Coronavirus ai piccoli imprenditori, che vedranno ridotti considerevolmente i loro fatturati. Ma accanto alle limitazioni, il testo cita anche dei «ristori» in arrivo: nuovi sussidi economici e indennizzi che, secondo le anticipazioni, dovrebbero manifestarsi in uno stanziamento di circa 2 miliardi. Ildecreto legge è in revisione in queste ore ed è atteso domani. A lavorarci sono stati il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, la viceministra Laura Castelli e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano ...

