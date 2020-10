Da noi… a ruota libera, puntata 25 ottobre 2020: Marco Giallini, Edoardo Leo e Francesco Paolantoni (Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi, domenica 25 ottobre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la settima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella settima puntata Francesca Fialdini ospiterà in studio i due attori Marco Giallini ed Edoardo Leo. Interverrà nel corso della puntata l’attore comico Francesco Paolantoni. Infine, la storia di una donna con un passato da modella di successo, costretta a reinventarsi diventando una capitana d’industria. Da noi… a ruota libera, streaming E’ ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi, domenica 25, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la settimadella seconda edizione di Da noi… ail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella settimaFrancesca Fialdini ospiterà in studio i due attoriedLeo. Interverrà nel corso dellal’attore comico. Infine, la storia di una donna con un passato da modella di successo, costretta a reinventarsi diventando una capitana d’industria. Da noi… a, streaming E’ ...

