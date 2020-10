Da Canavacciuolo a Mascia | gli chef stellati contro il dpcm che chiude ristoranti alle 18 | “Penalizzati per negligenze altrui | bisognava pensarci prima”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) Antonino, ma anche Massimo Bottura e Cristina Bowerman. E con loro altri. Le misure del governo, che da lunedì 26 ottobre prevedono la chiusura di bar, pub edopo le 18, non sono piaciute agliche denunciano di essere stati “penalizzati per”. Dpagine di Cook, del Corriere della Sera, lo sfogo dei ristoratori arriva come una voce unica. Molti, va detto, condividono la necessità di tutelare la salute pubblica, ma ricordano che questo per loro “è un colpo pesantissimo”. Per loro, come per tutte le attività coinvolte dnuove misure, ha annunciato il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di domenica 25 ottobre, ci saranno dei ...