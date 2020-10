Cultura Italiae Vissi D’Arte: Lino Guanciale, Vinicio Marchioni, Claudia Gerini e altri 100 artisti italiani firmano per la riapertura di cinema e teatri (Di domenica 25 ottobre 2020) Cultura Italiae Vissi D'Arte, Lino Guanciale, Vinicio Marchioni, Claudia Gerini e Cristiana Capotondi firmano per la riapertura di cinema e teatri dopo il dpcm di Conte Attori, registi ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 25 ottobre 2020)D'Arte,e Cristiana Capotondiper ladidopo il dpcm di Conte Attori, registi ...

ROMA (ITALPRESS) – Il mondo della cultura non ci sta e si mobilita contro la chiusura di teatri e cinema prevista dal nuovo Dpcm. Di fronte alle ultime misure restrittive contro la diffusione del coro ...

ROMA, 25 OTT - "È soprattutto per l'importanza di non privare l'Italia del proprio immaginario collettivo che vi chiediamo di mantenere indistintamente tutti i luoghi della cultura aperti! Siamo impor ...

