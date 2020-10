Cuciniamo insieme | crepes di castagne con Taleggio e porcini

Leggi su panorama

(Di domenica 25 ottobre 2020) Siamo ai giorni di Halloween e dunque abbiamo pensato di proporvi una ricetta che celebra i doni del più profondo del bosco. Attorno a questa festa ci sarebbe molto da discutere. Intanto non è certamente americana, ma più probabilmente celtica, poi adottata dai romani. Ha un fondamento anche nel culto dei morti degli etruschi che avevano una concezione originale del regno dell'aldilà. Dapprima lo ritenevano in tutto simile all'aldiquà tant'è che inumavano i defunti in case vere e proprie ancorché in miniatura, poi i greci li convinsero dell'esistenza dell'Ade e allora loro scavavano in ogni città un pozzo che metteva in corrispondenza i due mondi in modo che i defunti non fossero dannati per l'eternità potendo restare in contatto col mondo dei vivi. Halloween del resto nella versione irlandese che è la sua ...