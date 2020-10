Critica Confindustria. Forte la protesta delle categorie coinvolte (Di domenica 25 ottobre 2020) Pioggia di critiche sul Dpcm soprattutto dal mondo dell'imprenditoria. "Ci siamo fatti cogliere impreparati e questa volta lo sapevamo" commenta il presidente della Confindustria Carlo Bonomi. L'... Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 ottobre 2020) Pioggia di critiche sul Dpcm soprattutto dal mondo dell'imprenditoria. "Ci siamo fatti cogliere impreparati e questa volta lo sapevamo" commenta il presidente dellaCarlo Bonomi. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Critica Confindustria Critica Confindustria. Forte la protesta delle categorie coinvolte TG La7 Pino Bruno: lockdown, un guaio necessario, polemiche inutili

AVELLINO – Pino Bruno, presidente di Confindustria Avellino, comincia il lockdown ma per l’economia si è fatto davvero poco.Sicuramente, si è fatto poco e la situazione è davvero critica. Il lockdown ...

Dpcm, Meloni: “Nostro presidio fisso per le categorie colpite” Bonomi: “Governo impreparato”

Conte riceve i ristoratori a Palazzo Chigi mentre fioccano le critiche per il mini lockdown, Meloni: governo cinico. Confindustria: lo sapevamo da aprile ...

