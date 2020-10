Crisi coronavirus, a Napoli in tre sorpresi a rubare al supermercato (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone (35 enne di Casalnuovo), Alessandro Catalano (26enne di Afragola) e Annunziata Petrillo (28enne di Casoria), tutti già noti alle forze dell’ordine. E’ accaduto in Via Nazionale delle Puglie, poco lontano da un noto supermercato. I 3 si sono impossessati di alcune confezioni di prodotti per igiene personale ed alimenti esposti nel market e dopo averli nascosti all’interno di una borsa, sono usciti attraverso un varco sprovvisto di barriere antitaccheggio. I Carabinieri – allertati dal personale addetto alla vigilanza – hanno bloccato i 3 mentre si allontanavano dal supermercato a bordo della loro autovettura. All’interno del bagagliaio è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione diPoggioreale hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone (35 enne di Casalnuovo), Alessandro Catalano (26enne di Afragola) e Annunziata Petrillo (28enne di Casoria), tutti già noti alle forze dell’ordine. E’ accaduto in Via Nazionale delle Puglie, poco lontano da un noto. I 3 si sono impossessati di alcune confezioni di prodotti per igiene personale ed alimenti esposti nel market e dopo averli nascosti all’interno di una borsa, sono usciti attraverso un varco sprovvisto di barriere antitaccheggio. I Carabinieri – allertati dal personale addetto alla vigilanza – hanno bloccato i 3 mentre si allontanavano dala bordo della loro autovettura. All’interno del bagagliaio è ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’Unità di crisi del Lazio avvia il reclutamento straordinario dei medici in pensione: servono anestes… - Agenzia_Ansa : #Mattarella: ' La crisi è molto dura, servono politiche condivise. Affrontare pandemia e ridurre disuguaglianze ina… - LaStampa : Coronavirus, adolescenti con le crisi d’ansia: “Un malessere piuttosto diffuso accompagnato da sensi di colpa” - Terrestre110 : RT @MaoFranco56: Vite precarie innaffiate dal vino francese. In molti non avrebbero mai pensato di lavorare in agricoltura. Per @espresson… - infoitsalute : Coronavirus, troppi contagi e il tracciamento va in crisi. Ferro: 'Ha perso il suo valore. Ora cambiamo strategia' -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi coronavirus Visco: crisi coronavirus senza precedenti, farà vittime anche tra le banche Il Sole 24 ORE Covid: Russia, superato il milione e mezzo di casi dall'inizio della pandemia

Mosca, 25 ott 11:52 - (Agenzia Nova) - La Russia registra un aumento di 16.710 nuovi casi di coronavirus da ieri portando il totale di contagi registrati a 1.513.877 dall'inizio della pandemia. Lo ha ...

Conte firma il semi-lockdown: niente blocco tra regioni, ma spostamenti sconsigliati

Il governo raccomanda fortemente di non lasciare il Comune di residenza o domicilio. Possibile chiusura di piazze e strade a rischio assembramento nei centri urbani ...

Mosca, 25 ott 11:52 - (Agenzia Nova) - La Russia registra un aumento di 16.710 nuovi casi di coronavirus da ieri portando il totale di contagi registrati a 1.513.877 dall'inizio della pandemia. Lo ha ...Il governo raccomanda fortemente di non lasciare il Comune di residenza o domicilio. Possibile chiusura di piazze e strade a rischio assembramento nei centri urbani ...