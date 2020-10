Cremonese-Brescia rinviata | un caso di Coronavirus tra i calciatori

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 25 ottobre 2020) “a data da destinarsi la partita tra, programmata inizialmente per questa sera alle 21:00″. E’ questo il comunicato ufficiale dalla Lega Serie B, la sfida tranon si disputerà. La decisione dopo la positività aldi un calciatore delle Rondinelle. Ancora incertezza sulla nuova data. 📝a data da destinarsi la partita tra @USe @Official programmata inizialmente per questa sera alle 21:00 — Lega B (@Lega B) October 25, 2020 L'articolo CalcioWeb.