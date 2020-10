Cremonese-Brescia rinviata per Covid-19: la nota della Lega (Di domenica 25 ottobre 2020) Cremonese-Brescia rinviata per positività al Covid-19: la conferma arriva da un comunicato ufficiale della Lega Serie B. Si tratta del terzo episodio nella cadetteria. Salta il derby lombardo in Serie B. Cremonese-Brescia, gara in programma stasera alle 21.00 allo stadio Giovanni Zini per la terza giornata, è stata infatti rinviata a data da definire causa … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 ottobre 2020)per positività al-19: la conferma arriva da un comunicato ufficialeSerie B. Si tratta del terzo episodio nella cadetteria. Salta il derby lombardo in Serie B., gara in programma stasera alle 21.00 allo stadio Giovanni Zini per la terza giornata, è stata infattia data da definire causa … L'articolo proviene da Inews.it.

Franco19586836 : Cremonese Brescia x 1 caso di positività delle rondinelle non è stato possibile spostarla al lunedì. Quindi rinviat… - VoceCamuna : Salta Cremonese-#Brescia per un caso di positività tra le Rondinelle - sportli26181512 : Serie B, Cremonese-Brescia rinviata causa Covid: c'è un positivo: Cremonese-Brescia è stata rinviata d’ufficio, a d… - tuttofrosinone : Caos Serie B, rinviata la sfida tra Cremonese e Brescia: il motivo - Calciomerc : Finisce l’ unico posticipo di #SerieB in programma oggi 1-1 tra #Cosenza e #Lecce, rinviata a data da destinarsi in… -