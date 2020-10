Cow cuddling therapy | coccolare le mucche è il nuovo anti-stress

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 ottobre 2020) Sicuramente, quando si pensa a metodi per ridurre lo stress vengono in mente tecniche come la meditazione, lo yoga e la respirazione profonda. C’è chi invece preferisce andare a farsi una corsa al parco, o sfogarsi con gli amici. Ma anche gli animali forniscono un eccellente supporto e sollievo per lo stress.