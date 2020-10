(Di domenica 25 ottobre 2020) Il governo spagnolo ha dichiarato lod'sanitaria in tutto il Paese per fronteggiare il nuovo picco di casi di coronavirus. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez, precisando che al ...

TgLa7 : ??#Covid: la Spagna dichiara lo stato d'emergenza in tutto il paese - Agenzia_Ansa : #Covid, la #Spagna dichiara lo stato d'emergenza. In Germania sono 11.176 i nuovi casi confermati di #Coronavirus… - MediasetTgcom24 : Covid, Spagna: stato d'emergenza e coprifuoco dalle 23 alle 6 #Coronavirus - vincemes70 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Spagna: stato d'emergenza e coprifuoco dalle 23 alle 6 #Coronavirus - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #Covid #Spagna, coprifuoco dalle 23 alle 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna

ROMA (25 ottobre 2020) - Il nuovo stato d’allerta sanitaria varato in Spagna per fronteggiare l’emergenza coronavirus prevede il coprifuoco dalle 23 alle 6 del mattino in tutta la Spagna tranne che ...Nel Gran Premio di Teruel della MotoGp è il giorno di Franco Morbidelli che trionfa in Spagna vincendo la sua seconda gara della ... nei Paesi a causa della seconda ondata della pandemia Covid-19 (con ...