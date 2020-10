Covid | Spadafora | Stop serie A? In questo momento no

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Sospensione dellaA? ''Inno''. Così il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili Vincenzoospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. "LaA si è data un protocollo che non ha funzionato come doveva perché non è stato rispettato. A livello internazionale si sono create delle bolle, dove le squadre di calcio o di altre discipline si sono rinchiuse per tutelarsi. Le nostre bolle sono state fatte con metodi discutibili'', ha spiegato. ''Noi come governo dobbiamo fare autocritica: pur sapendo che ci sarebbe stata un seconda ondata dovevamo immaginare misure con effetti diversi.non è avvenuto. Le misure che avevamo pensato durante l'estate non hanno prodotto gli effetti che ci ...