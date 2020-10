Covid, ora le Regioni chiedono a Speranza di riorganizzare il tracciamento. Il bando per nuovi operatori pubblicato solo il 24 ottobre (Di domenica 25 ottobre 2020) riorganizzare l’attività di tracciamento, per riuscire almeno a isolare i familiari dei positivi ed eseguire i tamponi ai sintomatici. Mentre la curva dei contagi supera quota 21mila casi in un giorno e il coronavirus sfugge al controllo delle autorità sanitarie, le Regioni si rivolgono al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendo di fissare delle priorità nella ricerca dei contatti. “Laddove risulti impossibile il completo contact tracing, le Regioni potranno riorganizzare le attività di tracciamento e screening individuando priorità di intervento tempestivo“, come ad esempio “isolare i componenti del nucleo famigliare presso il quale si è registrato il caso positivo” e l’esecuzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020)l’attività di, per riuscire almeno a isolare i familiari dei positivi ed eseguire i tamponi ai sintomatici. Mentre la curva dei contagi supera quota 21mila casi in un giorno e il coronavirus sfugge al controllo delle autorità sanitarie, lesi rivolgono al ministro della Salute, Roberto, chiedendo di fissare delle priorità nella ricerca dei contatti. “Laddove risulti impossibile il completo contact tracing, lepotrannole attività die screening individuando priorità di intervento tempestivo“, come ad esempio “isolare i componenti del nucleo famigliare presso il quale si è registrato il caso positivo” e l’esecuzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ora Covid: la Spagna dichiara lo stato d'emergenza - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid, positivi 20 ospiti su 22 e anche 8 operatori: scatta l'isolamento della casa di riposo

Preoccupa il focolaio scoppiato a Bagnoregio, nella casa di riposo San Raffaele Arcangelo, in provincia di Viterbo. Qui qualche giorno fa una ospite è stata ricoverata all’ospedale ...

Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 25 ottobre: 5.762 nuovi casi e 25 morti

Dimezzato il numero delle vittime, che oggi sono 25 contro le 51 di ieri. Milano, 25 ottobre 2020 - Non accenna a rallentare la corsa del virus in Lombardia, dove anche oggi si registra una crescita s ...

