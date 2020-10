Covid: nuovo record in Francia, oltre 50.000 nuovi casi (Di domenica 25 ottobre 2020) nuovo record di casi di coronavirus in Francia dove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati registrati oltre 50.000. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Sono 52.010 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. In aumento anche il numero delle vittime, più 116, per un totale di 34.761. Leggi anche il Bollettino del 25 ottobre L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 25 ottobre 2020)didi coronavirus indove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati registrati50.000. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Sono 52.010 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. In aumento anche il numero delle vittime, più 116, per un totale di 34.761. Leggi anche il Bollettino del 25 ottobre L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

