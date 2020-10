Covid, no al coprifuoco: nella notte manifestazioni (pacifiche) da Frattamaggiore a Torre Annunziata (Di domenica 25 ottobre 2020) Ancora proteste nel Napoletano contro il coprifuoco. Questa notte a Frattamaggiore, intorno alle 22, una cinquantina di commercianti è andata a manifestare davanti alla sede del Comune e dopo una mezz’ora è andata via. Anche a Torre Annunziata, un centinaio di persone e’ sfilato in corteo tra via Cesaro e la rotonda del tribunale, per poi ritornare alle loro case. Entrambe le manifestazioni sono state pacifiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 ottobre 2020) Ancora proteste nel Napoletano contro il. Questa, intorno alle 22, una cinquantina di commercianti è andata a manifestare davanti alla sede del Comune e dopo una mezz’ora è andata via. Anche a, un centinaio di persone e’ sfilato in corteo tra via Cesaro e la rotonda del tribunale, per poi ritornare alle loro case. Entrambe lesono state. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La comunità autonoma spagnola di Castiglia e León inizia il proprio coprifuoco senza attendere ... un milione di casi di Coronavirus dall'inizio del la pandemia.

Il premier Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ore 18 di tutti ...

Il premier Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ore 18 di tutti ...