Covid, morto il portavoce del presidente del consiglio della Regione Lazio: aveva 51 anni (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ morto Giovanni Bartoloni, portavoce del presidente del consiglio della Regione Lazio, Mauro Buschini. aveva 51 anni ed era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Spallanzani di Roma per Covid-19. La sua situazione clinica e’ precipitata nella notte tra sabato e domenica. “Giovanni Bartoloni non ce l’ha fatta. E’ un dolore grande, tremendo – commenta in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – . Ci manchera’ la sua grande professionalita’ e il suo sorriso, la sua energia e la sua ricchezza ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) E’GiovBartoloni,deldel, Mauro Buschini.51ed era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Spallanzani di Roma per-19. La sua situazione clinica e’ precipitata nella notte tra sabato e domenica. “GiovBartoloni non ce l’ha fatta. E’ un dolore grande, tremendo – commenta in una nota il, Nicola Zingaretti – . Ci manchera’ la sua grande professionalita’ e il suo sorriso, la sua energia e la sua ricchezza ...

"Ma la serietà non è di casa a palazzo Chigi, così da una parte all'altra dell'Italia nelle poche ore che hanno seguito l'annuncio del Dpcm suonano campane a morto da parte delle associazioni di ...

