Covid | la nuova ordinanza di De Luca | coprifuoco dalle 23 | scuole chiuse | vietati l' asporto e i viaggi tra province Allo studio misure per i giorni dei defunti

(Di domenica 25 ottobre 2020) Coronavirus: i contenuti dell'n.85, a firma del Presidente Vincenzo De, in via di pubblicazione.1. All'infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengono confermate le...

stanzaselvaggia : Il Covid sta rientrando prepotentemente nelle Rsa milanesi: Città di Bollate(53 ospiti su 55 col Covid), Nuovo Foco… - Agenzia_Ansa : 'Per gli infermieri lo stesso film di marzo', il grido d'allarme dall'ospedale sant'Orsola di Bologna: una nuova f… - Agenzia_Ansa : #Covid: la nuova #foto simbolo 'Per gli #infermieri lo stesso film di marzo'. Il grido d'allarme dall'ospedale Sant… - Ed52926520 : RT @Fabio64356227: A Roma la mafia con gli spada e i casamonica che rispondono ai richiami di Meloni, salvini del pd e casapound oltre a fo… - lamaschera4 : RT @Fabio64356227: A Roma la mafia con gli spada e i casamonica che rispondono ai richiami di Meloni, salvini del pd e casapound oltre a fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova

Lucca, 25 ottobre 2020 – Sesta sconfitta consecutiva per la Lucchese, che nonostante una buona prestazione di una formazione giovane, non riesce a trovare il gol. In panchina il suo secondo Oliviero D ...La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte era prevista ieri, in serata. Tutti sintonizzati davanti a televisori e dirette streaming per conoscere i dettagli del nuovo Dpcm che impone norme ...