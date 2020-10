Covid, in Campania nuove zone rosse: contagi record (Di domenica 25 ottobre 2020) L’emergenza Covid continua a tenere in scacco la Campania. De Luca istituisce due nuove zone rosse a seguito dei contagi record registrati: incrementi dell’800%. A Marcianise e Orta di Atella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 25 ottobre 2020) L’emergenzacontinua a tenere in scacco la. De Luca istituisce duea seguito deiregistrati: incrementi dell’800%. A Marcianise e Orta di Atella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

L’emergenza Covid continua a tenere in scacco la Campania. De Luca istituisce due nuove zone rosse a seguito dei contagi record registrati: incrementi dell’800%. Ragazza in macherina (Getty Images) A ...

Covid, Sicilia, divieto circolazione dalle 23 alle 5

Se Lombardia, Campania e Lazio hanno fatto da apripista ... siciliana Nello Musumeci che prevede misure di contenimento per evitare il diffondersi del Covid-19. Il documento – dice la Regione – ...

