Covid in Campania, Marcianise e Orta di Atella (Caserta) zone rosse. Ad Arzano (Napoli) al via screening di massa (Di domenica 25 ottobre 2020) La Campania è tra le regioni più colpite dall'epidemia. Ieri sono stati 1.718 i nuovi casi. Oggi la notizia che è stata istituita la zona rossa per i comuni di Marcianise e di Orta di Atella, in provincia di Caserta. A decidere è stato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La zona rossa è in vigore "con decorrenza immediata" e lo resterà fino a mercoledì 4 novembre. L'ordinanza prevede per i due comuni di Orta di Atella e Marcianise, quest'ultimo "con esclusione della zona industriale", le misure di divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti e divieto di accesso nel territorio ...

La prima molla è stata certamente la preoccupazione di mettere al riparo il premier e il governo giallorosso da accuse di inazione di fronte alla seconda ondata Covid (anche sul versante ... decisi ...

L’emergenza Covid continua a tenere in scacco la Campania. De Luca istituisce due nuove zone rosse a seguito dei contagi record registrati: incrementi dell’800%. Ragazza in macherina (Getty Images) A ...

