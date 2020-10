Covid, il bollettino di oggi: oltre 21mila nuovi casi, +80 in terapia intensiva (Di domenica 25 ottobre 2020) Covid bollettino 25 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Si registra ancora un aumento dei casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 21.273 contro i 19.644 di ieri. I tamponi eseguiti da ieri sono molti meno rispetto alla precedente rilevazione, 161.880 contro 177.669. Il numero di morti nelle ultime 24 ore è sempre alto, si contano 128 vittime (ieri erano state 151). Il totale dei decessi per Covid da inizio emergenza è ora di 37.338. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi sono oltre 19mila in più, il totale dei malati in Italia sale a 222.241. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.086, nel complesso 266.203. Cresce ancora il numero dei ricoverati in ... Leggi su urbanpost (Di domenica 25 ottobre 2020)25 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Si registra ancora un aumento deidiin Italia nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 21.273 contro i 19.644 di ieri. I tamponi eseguiti da ieri sono molti meno rispetto alla precedente rilevazione, 161.880 contro 177.669. Il numero di morti nelle ultime 24 ore è sempre alto, si contano 128 vittime (ieri erano state 151). Il totale dei decessi perda inizio emergenza è ora di 37.338. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi sono19mila in più, il totale dei malati in Italia sale a 222.241. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.086, nel complesso 266.203. Cresce ancora il numero dei ricoverati in ...

