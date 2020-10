Covid, il bollettino di oggi 25 ottobre 2020: 21.273 contagi e 128 morti (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono 21.273 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi 25 ottobre 2020. I morti sono 128. Dpcm, Crisanti: «Misure non risolutive contro il Covid. Serve un... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono 21.273 i nuovida coronavirus in Italia secondo ildi25. Isono 128. Dpcm, Crisanti: «Misure non risolutive contro il. Serve un...

RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - SkyTG24 : #COVID?19 ?? Firmato il nuovo #Dpcm, le norme saranno in vigore fino al 24/11 ?? Confermato lo stop per bar e ristora… - istsupsan : Sono online su Epicentro ?? l’aggiornamento dei decessi #Covid19 - lucabaldassi : @ilReazionario Credo che S.E. @EuroMasochismo fosse stato il primo, diversi mesi fa, a riconoscere nel 'bollettino… - VivMilano : RT @RaiNews: #Coronavirus in Italia i dati di oggi del ministero della Salute -