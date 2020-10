Covid: Germania, 11.176 nuovi casi (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT - Sono 11.176 i nuovi casi confermati di coronavirus in Germania, un dato che porta il totale a 429.181. E' quanto riporta il Robert Koch Institute. Le nuove vittime sono state 29 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT - Sono 11.176 iconfermati di coronavirus in, un dato che porta il totale a 429.181. E' quanto riporta il Robert Koch Institute. Le nuove vittime sono state 29 ...

Sono 11.176 i nuovi casi confermati di coronavirus in Germania, un dato che porta il totale a 429.181. E' quanto riporta il Robert Koch Institute. Le nuove vittime sono state 29 per un totale di 10.03 ...

