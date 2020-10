Covid, firmato il nuovo DPCM. Chiudono palestre e piscine, uno spiraglio per gli impianti sciistici. Ulteriore stretta sullo sport dilettantistico (Di domenica 25 ottobre 2020) Se non è una chiusura totale, poco ci manca. Il DPCM firmato questa mattina dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in vigore da domani, lunedì 26 luglio, in seguito alla crescita del contagio da Covid-19, interviene ancora una volta duramente sull’attività sportiva decretando una serie di chiusure da qui al 24 novembre prossimo, in attesa dello sviluppo dell’epidemia. piscine e palestre Chiudono totalmente. Il testo del DPCM recita in merito: «Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Se non è una chiusura totale, poco ci manca. Ilquesta mattina dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in vigore da domani, lunedì 26 luglio, in seguito alla crescita del contagio da-19, interviene ancora una volta duramente sull’attivitàiva decretando una serie di chiusure da qui al 24 novembre prossimo, in attesa dello sviluppo dell’epidemia.totalmente. Il testo delrecita in merito: «Sono sospese le attività di, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti ...

