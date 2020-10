Covid, Fipe-Confcommercio: ‘Così chiudiamo tutti’, nuove restrizioni insostenibili per i pubblici esercizi (Di domenica 25 ottobre 2020) Redazione “Le misure annunciate dal governo costeranno altri 2,7 miliardi di euro alle imprese della ristorazione. Se non accompagnate da contemporanee e proporzionate compensazioni di natura economica, sarebbero il colpo di grazia per i pubblici esercizi italiani, che già sono in una situazione di profonda crisi, con conseguenze economiche e sociali gravissime. Così Fipe–Confcommercio, la Federazione … Covid, Fipe-Confcommercio: ‘Così chiudiamo tutti’, nuove restrizioni insostenibili per i pubblici esercizi Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 25 ottobre 2020) Redazione “Le misure annunciate dal governo costeranno altri 2,7 miliardi di euro alle imprese della ristorazione. Se non accompagnate da contemporanee e proporzionate compensazioni di natura economica, sarebbero il colpo di grazia per iitaliani, che già sono in una situazione di profonda crisi, con conseguenze economiche e sociali gravissime. Così, la Federazione …: ‘Cosìtutti’,per iImpronta Unika.

