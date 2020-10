Covid, Fiore (Forza Nuova) twitta: La piazza ha costretto De Luca a ritirare il lockdown (Di domenica 25 ottobre 2020) “De Luca costretto dalla piazza a ritirare il lockdown. Il popolo napoletano ha vinto per se’ e per l’Italia. Vincono anche le idee di chi, come FN, lotta da mesi contro regime, terrorismo mediatico, dittatura sanitaria e Oms”. Cosi’ su twitter il leader di Forza Nuova Roberto Fiore parlando delle manifestazioni di Napoli di due notti fa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 ottobre 2020) “Dedallail. Il popolo napoletano ha vinto per se’ e per l’Italia. Vincono anche le idee di chi, come FN, lotta da mesi contro regime, terrorismo mediatico, dittatura sanitaria e Oms”. Cosi’ su twitter il leader diRobertoparlando delle manifestazioni di Napoli di due notti fa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

pirex70 : RT @LilianaArmato: @Marco_dreams Buongiorno Marco. Ho appena letto e sono veramente arrabbiata: in più questi infami, pericolosi fascisti s… - StefanoZukunft1 : RT @LilianaArmato: @Marco_dreams Buongiorno Marco. Ho appena letto e sono veramente arrabbiata: in più questi infami, pericolosi fascisti s… - MarieFr12579649 : RT @LilianaArmato: @Marco_dreams Buongiorno Marco. Ho appena letto e sono veramente arrabbiata: in più questi infami, pericolosi fascisti s… - MgraziaT : RT @LilianaArmato: @Marco_dreams Buongiorno Marco. Ho appena letto e sono veramente arrabbiata: in più questi infami, pericolosi fascisti s… - enrico_farda : RT @LilianaArmato: @Marco_dreams Buongiorno Marco. Ho appena letto e sono veramente arrabbiata: in più questi infami, pericolosi fascisti s… -