Covid, Dpcm: cosa possiamo fare o non fare da oggi Schede (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dalla scorsa notte è in vigore l?ultimo Dpcm varato dal governo per provare a contenere il boom di contagi da Covid che sta rischiando di travolgere il Paese. Il testo infatti, fino... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dalla scorsa notte è in vigore l?ultimovarato dal governo per provare a contenere il boom di contagi dache sta rischiando di travolgere il Paese. Il testo infatti, fino...

ladyonorato : Questo DPCM consegna definitivamente il Sud alla mafia. - Agenzia_Ansa : Possibile chiusura delle piazze dalle 21. Stop a teatri, cinema: è quanto prevede la bozza in via di definizione d… - Palazzo_Chigi : Dpcm 24 ottobre, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT sulle nuove misure per fronteggiare l'emergen… - DemoSinergia : RT @lucianonobili: Il lockdown della #cultura è una scelta profondamente sbagliata, la chiusura di #cinema e #teatri - alla quale come @Ita… - Adrian_in_it : RT @spatio_brevi: A nessuno fregherà di questo tweet, ma voglio dirlo:mi sono fatta il mazzo, ho recuperato quasi tutte le perdite e oggi,… -