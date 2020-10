Covid: disordini durante protesta in centro Roma (Di domenica 25 ottobre 2020) Incendiati anche alcuni cassonetti durante i disordini al centro di Roma nel corso della manifestazione contro la “dittatura sanitaria e il coprifuoco”. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, ci sarebbe qualche fermato. Lancio petardi e fumogeni contro agenti. Carica alleggerimento disordini durante la protesta in piazza del Popolo al centro di Roma. Alla mezzanotte, con lo scattare del … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 25 ottobre 2020) Incendiati anche alcuni cassonettialdinel corso della manifestazione contro la “dittatura sanitaria e il coprifuoco”. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, ci sarebbe qualche fermato. Lancio petardi e fumogeni contro agenti. Carica alleggerimentolain piazza del Popolo aldi. Alla mezzanotte, con lo scattare del … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Covid, petardi contro la polizia e cassonetti incendiati in centro a #Roma - MediasetTgcom24 : Roma, protesta contro le misure anti-Covid: disordini, cassonetti in fiamme e diversi fermi #Coronavirusitalia… - Agenzia_Italia : A Rimini protesta (pacifica) contro le norme anti-Covid - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: A Rimini protesta (pacifica) contro le norme anti-Covid - Andrea59749012 : Roma, protesta contro le misure anti-Covid: disordini, cassonetti in fiamme e diversi fermi -