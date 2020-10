Covid: disordini durante protesta in centro Roma (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 25 OTT - disordini durante la protesta in piazza del Popolo al centro di Roma. Alla mezzanotte, con lo scattare del coprifuoco, quando gli è stato intimato di andar via i manifestanti ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, -, 25 OTT -lain piazza del Popolo aldi. Alla mezzanotte, con lo scattare del coprifuoco, quando gli è stato intimato di andar via i manifestanti ...

