Covid, dalla corsia del Sant'Orsola di Bologna la foto-simbolo dell'infermiere alle prese con la seconda ondata (Di domenica 25 ottobre 2020) Postata su Facebook dal caposala 25 ottobre 2020 08:57 leggi dopo slideshow mostra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) Postata su Facebook dal caposala 25 ottobre 2020 08:57 leggi dopo slideshow mostra ...

ItaliaViva : Ci risiamo in Regione Lombardia. Il covid sale e questa è una brutta notizia per tutti, ma purtroppo si ripetono l'… - matteograndi : Cari politici, ora in un paese civile si remerebbe tutti dalla stessa parte. Evitando speculazioni e oscena campagn… - MichelaMarzano : 'Prima o poi, chi mente viene sconfitto dalla realtà'. Per la realtà, come spiegava H. Arendt, non ci sono surrogati. #Covid_19 #lockdown - Giannaci1 : @claudiafusani @sbonaccini Claudia Fusani prezzemolina in tv specie dalla Barbara Palombella, curatrice di una rass… - dralesorre : @carloemme50 Questi geni sociali li scrivi su un bel foglio di carta, li allontani dalla comunità per un pò e se co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla Covid: dalla nostra inviata in bagno: «Non ce la faccio, non ce la posso fare» Corriere della Sera Milano, così l'onda del virus si abbatte sui Covid-hub

Sovraffollati i pronto soccorso delle strutture con reparti dedicati: "Ormai siamo come a marzo". Focolaio nel Cps di via Mosca ...

Bar e negozi tra crisi, cartello avverte: «Chiudiamo per la vostra e la nostra sicurezza»

Le prime attività commerciali cominciano ad abdicare davanti alla pandemia. Dopo bar e negozi di Teramo, spesso a causa di dipendenti trovati positivi al Covid-19, alcuni in ...

Sovraffollati i pronto soccorso delle strutture con reparti dedicati: "Ormai siamo come a marzo". Focolaio nel Cps di via Mosca ...Le prime attività commerciali cominciano ad abdicare davanti alla pandemia. Dopo bar e negozi di Teramo, spesso a causa di dipendenti trovati positivi al Covid-19, alcuni in ...