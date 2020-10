Covid Campania | i contagi tornano a salire | 2 590 su 16 906 tamponi | è il nuovo record Nessuna vittima

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, GARANTIRE LA LEGALITÀ. VARARE UN PIANO SOCIO-ECONOMICO DI SOSTEGNO A IMPRESE E FAMIGLIE La mia dichiar… - MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli in centinaia protestano contro le restrizioni #napoli - fanpage : Vincenzo De Luca si rimangia il #lockdown in tutta la Campania, ipotesi Napoli e provincia zona rossa - chiccaditarant1 : RT @RaiNews: Il presidente della Regione Campania a 'Che tempo che fa' - crispadafora : RT @RaiNews: Il presidente della Regione Campania a 'Che tempo che fa' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

“La Valle d’Aosta ha chiesto banchi nuovi per l’8 per cento della popolazione scolastica; il Veneto per il 14 per cento; l’Emilia Romagna per il 15; il Lazio per il 52, la Campania per il 61 e la ...Roma, 25 ott 17:05 - (Agenzia Nova) - Sono 21.273 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime ... maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (5.762), seguita da Campania (2.590), ...