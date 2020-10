Covid, 21.273 nuovi casi e 128 morti: il bollettino del 25 ottobre (Di domenica 25 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 23 ottobre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 25 ottobre 2020. Sono i nuovi casi e i morti registrati nell’ultimo giorno. È di 222.241 persone attualmente positive (+19.059), 37.338 morti (+128), 266.203 guariti (+2.086), per un totale di 525.782 casi (+21.273), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 222.241 ... Leggi su tpi (Di domenica 25 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 23, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 252020. Sono ie iregistrati nell’ultimo giorno. È di 222.241 persone attualmente positive (+19.059), 37.338(+128), 266.203 guariti (+2.086), per un totale di 525.782(+21.273), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consuetoquotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 222.241 ...

rtl1025 : ?? Nuovo balzo dei #contagi per #Covid che per la prima volta dall'inizio dell'emergenza superano quota 20mila in un… - Nanoalto : RT @SkyTG24: #Covid19, il bollettino di oggi ?? si alzano i nuovi contagi, 21.273 ?? le terapie intensive aumentano di 80 unità ?? i guariti a… - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: ??+++ 21.273 contagi, terapie intensive 1.208, 128 morti, #oggi: - emanuelecarioti : ??+++ 21.273 contagi, terapie intensive 1.208, 128 morti, #oggi: - carlo_centemeri : Covid, oltre 21mila nuovi casi e altri 128 morti Sono 21.273 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 273 Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 ottobre: 21.273 nuovi casi e 128 morti Corriere della Sera Coronavirus, il bollettino: 21.273 nuovi casi, 128 morti e 161.880 tamponi effettuati

